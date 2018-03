Wer in der nächsten Faschingssaison mit den Oschtalb Ruassgugga auf der Bühne stehen will, kann am Freitag, 23. März, um 20.30 Uhr im Probelokal der Ruassgugga in der Aalener Bohlschule Instrumente ausprobieren. Musikalische Vorkenntnisse an einem Blasinstrument oder am Rhythmus sind gut, aber kein Muss.