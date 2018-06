Schnitzelbank und Straßenfasnet

Es sind alljährlich Tausende Zuschauer, die den Faschingsumzug in Neuler bewundern. Auch dieses Jahr werden zahlreiche Guggenmusiken und Kapellen den Umzug bereichern. Am Faschingssonntag, 11. Februar, um 13.30 Uhr, beginnt der Umzug. Er nimmt seinen Weg wie in den vergangenen Jahren von der Fugger-, Haupt-, Schwenninger-, Hardt-, Sulzdorfer Straße, Klingenstraße, Hüttlinger Straße, Schmiedstraße bis zur Auflösung in der Hasenbergstraße.

Nach dem Umzug findet eine Straßenfastnacht statt. Entlang der Festzugsstrecke und nach dem Umzug werden Speisen und Getränke durch die Neulermer Vereine und Organisationen angeboten.

Zusätzlich wird in der Bierhalle der Brauerei Ladenburger, die sich im Zentrum von Neuler befindet, weitergefeiert. Ab 15 Uhr gibt es ein Warm up mit DJ Diabolo. Um 16.30 Uhr startet die „Party pur mit Grumis“ und um 22.15 Uhr findet der Einzug der Neulermer Narren und die Prämierung der besten Umzugsteilnehmer statt. Jugendliche unter 18 Jahren werden nicht eingelassen.

Wegen dem Faschingsumzug ist die Ortsdurchfahrt Neuler ab 12 Uhr bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Für diejenigen, die sich den Umzug entgehen lassen wollen, besteht eine weiträumige Umleitung. Diejenigen, die kommen, dürfen keinen Alkohol mitbringen. Die Polizei hat Kontrollen angekündigt.

Am Fastnachtsdienstag wird um 10 Uhr das Rathaus gestürmt. Die Bürgermeisterin wird ihres Amtes enthoben und anschließend die Anklageschrift verlesen. Urteilsverkündung und anschließende Zwangseinweisung des verurteilten Gemeindeoberhauptes erfolgt in der Landgaststätte Bieg.

Am Nachmittag gibt es die traditionelle Schnitzelbank, die in vier Lokalen verlesen wird: Um 15.30 Uhr im Gasthaus Hirsch, um 17 Uhr im Landgasthof Bieg, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus Sankt Benedikt und um 20 Uhr im Musikerheim Sonne. Um 23 Uhr findet der Kehr-aus mit Begräbnis und Abbau des Narrenbaumes am Dorfplatz statt.

Bereits am Gumpendonnerstag starten die Narrengruppen um 17.30 Uhr am Dorfplatz. Dort wird die Narrensaison mit der Aufstellung des Narrenbaums eröffnet. (ij)