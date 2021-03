Schnelltests: Pharmazeuten sind gerüstet

Seit Montag vergangener Woche hat das Personal an Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen zu lassen. Wie das Angebot angenommen wird und die Testungen organisiert werden, wollten die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ von den drei Apotheken wissen, die – neben etlichen Arztpraxen – von Anfang an von der Stadt mit den Schnelltests beauftragt worden waren.

Letzte Woche, so sagt die Inhaberin der Marien-Apotheke in Unterkochen, Carina Groeneveld, sei noch sehr viel zu organisieren gewesen. Nachdem „der Herr Spahn“ ja ein sehr spontaner Mensch sei, der die Dinge auch sehr kurzfristig ankündige. Weil sich der Andrang bei Privatpersonen, die sich schon länger in Apotheken testen lassen können, mit fünf bis zehn Personen pro Woche ohnehin in Grenzen gehalten habe, hat Groeneveld beschlossen, sich nunmehr ganz auf die Schulen und Kitas zu konzentrieren. Die Marien-Apotheke und die ebenfalls von ihr geführte Volkmarsberg-Apotheke in Oberkochen seien aktiv auf die Einrichtungen in beiden Orten zugegangen und hätten auch Testtermine vor Ort jeweils zur Mittagszeit angeboten, damit die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher nicht extra noch nachmittags zur Apotheke fahren müssten. Das, so Groeneveld, sei dankbar angenommen worden. „Ab zehn testwilligen Personen in einer Einrichtung fahren wir zu zweit hin und testen vor Ort“, sagt die Apothekerin. Ab dieser Woche, so schätzt sie, seien auf diese Weise wöchentlich 100 Tests in Unterkochen und in Oberkochen möglich. Sechs Mitarbeiterinnen sind dafür eingeteilt, und das alles „ohne viel Papierkram“, wie Groeneveld weiter erzählt.

Denn für die Tests benutzt sie eine Software, bei der die Getesteten das Ergebnis mittels eines Barcodes und ihres Geburtsdatums als Passwort am eigenen PC oder auf dem Handy über eine spezielle App abrufen können. Und das schon eine halbe Stunde nach dem Test. Die Daten, so versichert Groeneveld, würden von dem System nicht gespeichert.

„Es war für uns schon die Frage, was wir uns überhaupt zumuten können“, meint die Apothekerin weiter. Das Ganze sei natürlich auch ein Kraftakt. Andererseits sei der zunächst überschaubar, denn die Testungen für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher seien zunächst ja nur bis Ende März vorgesehen. Und sie persönlich finde es sehr wichtig, „dass wir als Apotheken hier mit dabei sind und uns auch positionieren“, sagt Carina Groeneveld.

Die anderen beiden Apotheken für dieses Tests werden von Andrea Benz betrieben – die Hofherrn-Apotheke in der DRK-Seniorenresidenz Heimatwinkel und die neue Aala-Apotheke in der Weilerstraße im neuen Ärztehaus. Weil Benz von Anfang an überzeugt war, für diese Tests brauche es auch ausreichend Platz, war sie auf das Deutsche Rote Kreuz zugegangen, nachdem auch in anderen Städten, etwa in Böblingen, das DRK Räume für Corona-Tests zur Verfügung stelle. Das DRK in Aalen hat der Apothekerin daraufhin Räumlichkeiten im DRK-Neubau auf dem Stadtoval, gegenüber dem Kulturbahnhof, angeboten. „Die Teststelle der Hofherrn-Apotheke ist somit auf dem Stadtoval“, sagt Benz.

Dort seien neben eigenem Apothekenpersonal auch Notfallsanitäter und Ehrenamtliche des Roten Kreuzes mit den Tests zugange. Von der Apotheke sei dabei immer ein eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor Ort. Die Kapazität schätzt Benz hier auf 50 Tests pro Tag. In der Aala-Apotheke, in der auch Sohn Christian Benz tätig ist, dürfte sie je nach angebotener Tageszeit bei 15 bis 20 Tests am Tag liegen.

Mit dem, wie es jetzt organisiert sei, „haben wir unser Möglichstes getan“, sagt Andrea Benz. Die auch darauf verweist, dass dieses Tests für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher nichts mit denen zu tun hätten, die ab dem 6. März im Aalener Rettungszentrum für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern angeboten würden. Die Stadt Aalen richtet hier zusammen mit dem Ostalbkreis und dem DRK-Kreisverband Aalen eine Abstrichstelle ein, in der der genannte Personenkreis zweimal pro Woche getestet werden kann.