Gute Nachrichten für die Einwohner von Rauental und des Schwalbenhofs: Das schnelle Internet kommt. Am Mittwoch hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler zusammen mit Vertretern der Stadtwerke Aalen und der bauausführenden Firma Roth, Ellwangen, den ersten Spatenstich für den Breitbandausbau vorgenommen.

Es sei das erste Projekt in Aalen, bei dem die Anwohner die Möglichkeit hätten, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bekommen, betonte Rentschler. Die Gesamtkosten der Stadt Aalen bezifferte er auf 261 000 Euro, das Land bezahle davon 110 000 Euro. Auf Privatgrund müsse der Eigentümer für die Tiefbaukosten aufkommen und zahle zusätzlich eine Pauschale für den Hausanschluss. Dies habe der Gemeinderat so beschlossen.

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten und des Netzanschlusses bis zum Jahresende seien Datengeschwindigkeiten von bis zu 300 Megabit möglich. Der Oberbürgermeister hob hervor, dass in Rauental ein großes Interesse an schnellem Internet vorhanden sei. Die umfangreichen Netzausbaumaßnhamen verbesserten die Versorgung in den Teilorten nachhaltig und seien ein weiterer Schritt in Richtung des langfristig gesetzten Ziels der Stadt Aalen, Glasfaser bis in jedes Haus zu führen. Weitere Bauarbeiten fürs schnelle Internet seien dieses Jahr noch auf dem vorderen Härtsfeld in Niesitz, Arlesberg, Bernlohe und Beuren vorgesehen.