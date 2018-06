Schneller Mann auf dem Weg nach oben

Fußball-Drittligist VfR Aalen setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Nach Antonios Papadopoulos wurde mit Marc Onuoha ein weiteres Talent aus der U 19 mit einem Profivertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 ausgestattet.

Der 19-jährige Rechtsverteidiger war bereits in den C-Junioren beim VfR aktiv und wechselte danach zum VfB Stuttgart, gehörte dort zum Bundesligakader der U 16, U 17 und U 19. Zu Jahresbeginn kehrte Onuoha zum VfR zurück und half mit, den Klassenerhalt in der Oberliga frühzeitig zu sichern. „Marc ist ein schneller Spieler mit Potenzial, der eine gute Ausbildung genossen hat und prima in unser Anforderungsprofil passt. Er soll nun seine ersten Erfahrungen im Profibereich sammeln“, so VfR-Cheftrainer Argirios Giannikis.

„Es freut uns sehr, dass nach Noah Feil im vergangenen Jahr und Antonio Papadopoulos in diesem Sommer erneut ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Profibereich aufrückt. Dies ist auch ein tolles Signal für alle weiteren Talente im VfR-Jugendbereich“, ergänzte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR.