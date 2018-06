Schnelle Mainzer wollen Aalener stolpern lassen

Wenn man sich noch am 15. Spieltag die Tabelle der 3. Liga angeschaut hat, dann konnte man die Bundesliga-Reserve des FSV Mainz noch auf dem vierten Tabellenplatz bestaunen.

Reichlich positive Nachrichten sind vom Bruchweg in die Republik geschwappt. Die Realität, der 36. Spieltag, bedeutet für die Mainzer Abstiegskampf beim VfR Aalen (Samstag, 14 Uhr, Scholz-Arena). Sieben Spiele in Serie haben die Mainzer nun nicht mehr gewonnen, der Blick richtet sich längst nach unten. Der letzte Erfolg rührt vom 28. Spieltag, ein 1:0-Erfolg gegen RW Erfurt. Eben jenes Erfurt, das am vergangenen Samstag nun endgültig den Klassenerhalt dingfest gemacht hat – mit einem 2:0 gegen den VfR. Die Aalener siegten letztmals bei Preußen Münster mit 2:0 am 31. Spieltag.

Vieles möglich im Keller

Mit 42 Punkten sind die Mainzer nur einen Punkt vor dem VfR, gleichbedeutend mit einem Platz (14.). Fünf beziehungsweise vier Punkte Vorsprung sind es auf den Abstiegsplatz 18, den derzeit die Bundesliga-Reserve von Werder Bremen inne hat. Punktgleich mit den Bremern ist Wehen Wiesbaden, entschieden ist im Keller längst noch nichts. Der Sieger dürfte in diesem Duell wohl den rechnerischen Klassenerhalt feiern. Mainz-Trainer Sandro Wagner sagte im Interview mit spox.com einmal: „Man soll uns gerne frech nennen“, im Kontext der Spielweise der Mainzer.

Schnelles Umschaltspiel, nach Ballverlusten, schnell wieder ins Ggenpressing kommen und schnell wieder hinter den Ball kommen, sind wohl die prägendsten Attribute, wie man die Spielweise der Mainzer beschreiben kann. Im Hinspiel reichte dies zum 1:0-Erfolg über den VfR. Torschütze war Devante Parker, der immer mal wieder auch im Bundesliga-Kader dabei ist.

36. Spieltag, die Kellerduelle:

Wehen Wiebaden (19., 37 Punkte) - Münster

Osnabrück - Bremen II (18., 37)

Cottbus (17., 38) - Würzburg

Stuttgarter Kickers (16., 40) - Hallescher FC

VfR Aalen (15., 41) - Mainz II (14., 42).