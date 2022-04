Schneeglätte, Sommerreifen und ein dreister Mercedes-Fahrer

Aufgrund der anhaltenden winterlichen Verhältnisse ist es im Laufe des Freitagnachmittags und auch in der Nacht auf den Samstag im Ostalbkreis zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschaden gekommen. Insbesondere an den Aufstiegen hatten die Verkehrsteilnehmer Probleme mit dem Schnee.

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Himmlinger Steige in Richtung Aalen und verlor aufgrund der Schneeglätte und der Sommerreifen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Kuga. Der 61-jährige Fahrer des Ford blieb unverletzt – seine 57-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16 000 Euro geschätzt.

Gegen 19.15 Uhr kam ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Strecke von Nördlingen in Richtung Ohmenheim bei einem Überholversuch auf der B466 nach links von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige war zu schnell unterwegs und versuchte vergeblich seinen C180 zu stabilisieren. Schlussendlich endete die Fahrt an einem Baumstumpf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und kippte auf die Seite und kam teilweise auf dem Dach zum Liegen. Der 25-Jährige wurde nur leicht verletzt – Sachschaden etwa 5000 Euro.

Ganz besonders dreist war ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer am Samstag in den Morgenstunden. Er befuhr gegen 5 Uhr die Neresheimer Straße in Affalterwang, kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und beschädigte einen geparkten Seat. Im Anschluss fuhr er weiter, parkte seinen Pkw etwa 100 Meter weiter und meldete kurze Zeit später der Polizei, dass sein geparkter Mercedes von einem Unbekannten beschädigt wurde.

Die aufnehmende Streife konnte jedoch die zwei beschädigten Fahrzeuge vor Ort zusammenführen und eindeutig nachweisen, dass der 28-Jährige eine Unfallflucht begangen hatte. Der Schaden am Seat beläuft sich auf etwa 1000 Euro – am Mercedes rund 5000 Euro. Der 28-Jährige muss nun auch damit rechnen, dass er seinen Führerschein abgeben muss.