Schneeglätte führt zu Totalschaden

Unverletzt geblieben ist ein 24-Jähriger am frühen Dienstagmorgen bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Der junge Mann befuhr gegen 6.15 Uhr mit seinem Auto die Ebnater Steige, von wo aus er in Richtung Ebnat abbog. Wegen überhöhter Fahrgeschwindigkeit auf schneeglatter Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das geradeaus über zwei Verkehrsinseln und die Fahrbahn rutschte und anschließend in einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Unfall lösten beide Airbags aus. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.