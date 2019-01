Schneefall behindert Berufsverkehr auf der Ostalb – Stadtbusse fallen teilweise aus

Am Mittwochmorgen um 7 Uhr ins Auto zu sitzen und aus Richtung Stuttgart nach Aalen fahren zu wollen, ist keine gute Idee gewesen. Wenn es gut läuft, ist die Strecke von Lorch nach Aalen locker in 45 Minuten gefahren. Am Mittwoch dauerte es knapp zwei Stunden. Grund war der Schnee, der rund um Aalen zu Staus, Sperrungen und Unfällen führte.

Chaos am Morgen

Feststeckende und quer liegende Lastwagen sorgten bereits am frühen Morgen für ein Verkehrschaos. Straßen waren verstopft, der Verkehr stand still oder kam sogar zum Erliegen. Vor allem auf allen Aufstiegen zu den Hochflächen ging zeitweise gar nichts mehr, sagt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Behinderungen wegen Lastwagen, die die Fahrbahn blockierten, gab es auf der Lauterburger Steige, der Ebnater Steige, der Himmlinger Steige, der Waldhäuser Steige sowie auf der Landesstraße zwischen Heubach und Bartholomä. Chaotische Zustände herrschten auch auf der Westumgehung der B29. Hier steckten zwischen Westhausen, Hüttlingen und Aalen Lastwagen fest und legten den Verkehr lahm. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Nebenstrecken, sagt Bienert. Ab etwa acht Uhr entspannte sich die Situation langsam, sodass die Strecken teils wieder befahrbar waren. Bis 8.30 Uhr war die Ausfahrt Westhausen der A7 in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. In der Folge kam es zu etwa zehn Kilometern Rückstau. Dadurch, dass der Verkehr ausgeleitet wurde, führte dies, so Bienert, wiederum zu einer zusätzlichen Belastung der Ausweichstrecken. Blockiert war auch die Bundesstraße bei Ohmenheim. Dort standen zwei Lastwagen nebeneinander.

Glimpflich abgelaufen

Trotz der Witterung hätten sich die Unfälle in Grenzen gehalten. Die Polizei verzeichnete lediglich Blechschäden und Grabenrutscher (siehe Extrakasten). Schwere Unfälle habe es keine gegeben, sagt Bienert.

Verkehr fließt zäh

Ganze zwei Stunden hat Ralf Mergenthaler, Presssprecher der Ostalb-Klinikums, von Heidenheim nach Aalen gebraucht. „Zum Teil ging es nur Stop and Go vorwärts.“ Erst in Oberkochen auf Höhe von Zeiss habe sich die Lage etwas entspannt. Vor Aalen sei es dann allerdings wieder zäh vorangegangen. Mit Ausnahme von zwei Bürgern, die ausgerutscht sind, sei die Notfallaufnahme von witterungsbedingten Verletzungen verschont geblieben.

Ein turbulenter Tag

Rettungsdienstleiter Marc Sachsenmaier vom DRK berichtet von einem turbulenten Tag in der Leitstelle. „Die Fahrzeuge sind definitiv länger unterwegs als sonst.“ Bei schneebedingten Einsätzen gebe es meist gestürzte Fußgänger zu versorgen oder leichtverletzte Personen bei Autounfällen. „Die sind aber oft nicht tragisch, weil bei dem Wetter viele langsam fahren.“

Ausgefallene Fahrten

Sehr schwierig hatten es die Busfahrer der OVA. „Etliche Strecken war durch andere Fahrzeuge blockiert, so dass mancher Bus bis zu zwei Stunden nicht weiterfahren konnte“, sagt Peter Rau von OVA-Omnibus-Verkehr Aalen. Die Haltestellen seien nicht immer pünktlich angefahren worden. „Es sind einige Fahrten ausgefallen, da die Busse im Stau steckten und nicht rechtzeitig nach Aalen zurückkamen.“

Viele haben Urlaub

Auf dem Aalener Marktplatz klafften Lücken zwischen den Ständen. „Viele haben Urlaub“, sagt der stellvertretende Marktsprecher, Jens Häcker. Vereinzelt seien die Kollegen aber auch wegen des Wetters nicht gekommen. Er selbst habe keine Probleme gehabt um 4.45 Uhr von Weinstadt nach Aalen zu kommen. „Um Essingen herum hat es geschneit, aber der Winterdienst ist schon gefahren.“

„Hart im Nehmen“

Mit der Kälte kann Häcker umgehen. „Wir Marktleute sind hart im Nehmen.“ Heizungen und gute Kleidung seien wichtig und für sein Obst werde es erst ab minus fünf Grad gefährlich. „Im Winter ist es eher ein Problem, dass die Leute wegen des Schnees nicht vor die Tür wollen. Das ist für uns schlimmer als die Kälte.“ Eine etwas beschwerlichere Anreise hatte sein Marktnachbar. „Wir sind um 5.15 Uhr in Ellwangen losgefahren“, erzählen die Mitarbeiter der Metzgerei Fuchs. Anderthalb Stunden kämpften sie sich durch den stockenden Verkehr bis zum Aalener Marktplatz vor. Von der Kreuzung Haisterhofen zur B19 bis nach Wasseralfingen habe es sich gestaut.

Der Winterdienst ist vorbereitet

Einiges zu tun hatte am Mittwoch der städtische Bauhof. Die Großfahrzeuge sind um 3.30 Uhr ausgerückt, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen Karin Haisch. Um 5 Uhr starteten die Kleinräumfahrzeuge für die Geh- und Radwege. Handräumkolonnen für Fußgängerüberwege und Unterführungen waren ab 6.30 Uhr unterwegs. „Im Lauf des Tages waren alle 70 Beschäftigten im Winterdienst im Einsatz.“ Da der Schneefall erst gegen 5 Uhr eingesetzt hat, waren bedingt durch den Berufsverkehr auch die Räumfahrzeuge etwas weniger zügig unterwegs, sagt der Bauhofchef Georg Fürst.

GOA kämpft mit der Glätte

Mit dem Schnee und der Glätte kämpfte die GOA. Sammeltouren könnten nicht immer komplett am vorgesehenen Abfuhrtag abgeschlossen werden, teilt die Kreisabfallwirtschaft mit. Das liege an nicht geräumten oder wegen der Schneeberge zu schmalen Seitenstraßen, die mit den großen Fahrzeugen der GOA nicht mehr befahrbar seien. Wenn die Straßenverhältnisse es zulassen, werden die versäumten Abfuhren an den darauffolgenden Tagen nachgefahren. In diesen Fällen bittet die GOA darum, die Abfuhrbehältnisse gut sichtbar und an einer anfahrbaren Stelle am Straßenrand bereitzustellen.

Die schönen Seiten des Winters

Brachte der Schnee Autofahrer am frühen Morgen an die Grenzen ihrer Geduld und Nerven, freuen sich darüber zahlreiche Kinder, die am Nachmittag die schneebedeckten Hänge hinunter rodelten. Auch Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern unter anderem an der Osterbucher Steige ihre Runden drehten, genossen die herrliche Winterlandschaft, von denen auch Urlauber aus Karlsruhe hin und weg waren.

Haben die Lifte geöffnet?

Über den Schnee glücklich ist auch Bobby Krapp, Betreiber des Wintersportzentrums & Fun Parks Hirtenteich. Nachdem das Regenwetter am vergangenen Sonntag nach dem Schneefall am Samstag dem Skiauftakt auf der Ostalb gehörig einen Strich durch die Rechnung machte, hofft er jetzt auf ein skireiches Wochenende. Die Schneelage sei jetzt schon sehr gut, sagt Krapp. Insofern werden die Lifte bei am Freitag von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Auch die Hütten an der Talstation sind offen. Am Wochenende sollen dann alle Lifte ab 10 Uhr in Betrieb gehen. „Wer sich über die aktuelle Lage informieren möchte, kann dies im Internet unter www.sport-boerse-aalen.de oder per Telefon 07365 / 5830 und 07361-44448“, sagt Krapp.

Auch die Fans des Ostalb-Skilifts brennen darauf, die Hänge hinunterzubrettern. „Etliche Anfragen, ob die Lifte bereits am Mittwochnachmittag oder am Donnerstag öffnen, hat es bereits am Mittwochmorgen auf unserer Facebookseite gegeben“, sagt Dieter Gerstner, Geschäftsführer der Ostalb-Skilifte Aalen GmbH. Doch dafür sei es noch zu mild. Von Donnerstag auf Freitag komme allerdings Bodenfrost, sodass ab Freitag gute Bedingungen herrschen und der Ostalb-Skilift von 14 bis 21 Uhr seine Pforten öffnet. Am Samstag und Sonntag können Skibegeisterte dann von 10 bis 21 Uhr dem Wintervergnügen nachgehen, sagt Gerstner.

Die Wetteraussichten

Wetterexperte Andy Neumaier sagt ein wechselhaftes Wetter voraus. Nach dem Schneefall am Mittwoch sollen die Flocken am Donnerstag etwas vereinzelter fallen. Der Schnee bleibt auf der Ostalb in einer Höhe von zehn bis zwanzig Zentimeter liegen. Am Freitag bringt die nächste Schneefront nochmal zehn Zentimeter Neuschnee, bevor es am Samstag wärmer wird und am Sonntag der Regen bei vier Grad einsetzt. Zum Wochenende kann es auch wieder stürmischer werden. „Es ist das gleiche Spiel wie vergangenes Wochenende“, sagt Neumaier und prognostiziert für die Liftbetreiber keine dauerhafte Hochphase. Kaum dass die Pisten präpariert werden, soll es wieder regnen. Auch nächste Woche werde es nasskalt bei Temperaturen zwischen null und fünf Grad. „Wenn es nachts mal wieder weiß wird, schmilzt der Schnee tagsüber schnell wieder weg.“ Eine lange Winteretappe steht erst mal nicht in Aussicht.