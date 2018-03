Schnee im Galgenwald kann Läufer nicht stoppen

Ellwangen (djk) – Sonnig soll es werden beim „Ellwanger Sparkassen-Lauf“ am kommenden Samstag mit Start und Ziel an der Ellwanger Rundsporthalle. Ideal also, um passend zum Veranstaltungsnamen Frühlingsgefühle zu wecken. Beinahe hätte aber der Schnee im Ellwanger Galgenwald den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch sie haben reagiert und kurzfristig mit Unterstützung der Stadtverwaltung eine Streckenänderung bewerkstelligt.

„Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt“, betont Manuel Türk, Leiter des Organisationsteams der DJK-SG Ellwangen. „Allerdings haben die Schnellfälle vom vergangenen Wochenende und die um den Gefrierpunkt pendelnden Temperaturen der vergangenen Tage dazu geführt, dass die Stammstrecke durch den Ellwanger Galgenwald an vielen Stellen stark vereist ist und ein Laufevent auf dieser Strecke somit unverantwortlich wäre. Wir werden die Veranstaltung daher in diesem Jahr auf einer reizvollen Alternativstrecke auf dem Höhenweg durchführen.“

Mit einem gemeinsamen Arbeitseinsatz hatten die Leichtathleten der DJK-SG Ellwangen noch am Montag versucht, die Strecke von Schnee und Eis zu befreien – doch vergeblich, zu sehr hatten sich Schnee und Eis schon verfestigt, sicheres Laufen auf der Strecke undenkbar. Doch eine Absage kam für die Verantwortlichen dennoch nie in Frage. Innerhalb kürzester Zeit waren mittels moderner Kommunikationstechnologien mögliche Alternativen geprüft, diskutiert und dank der Unterstützung und Kooperation der Ellwanger Stadtverwaltung auch zügig umgesetzt. Während die EnBW ODR-Schülerläufe um 13 Uhr und 13.15 Uhr auf der ursprünglich geplanten Strecke durchgeführt werden können, finden der Stadtwerke Ellwangen-Hobbylauf über fünf Kilometer und der Sparkassen-Hauptlauf über zehn Kilometer nun auf einer teilweise auf dem Höhenweg verlaufenden schneefreien Wendestrecke statt. „Diese Strecke hat ganz sicher ihren Reiz“, ist Joachim Zundler von der DJK-SG Ellwangen überzeugt, „bei Sonnenschein mit Blick auf Schloss, Schönenberg und Basilika zu laufen, ist ein Erlebnis.“ Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: „Vielleicht wird das ja auch eine dauerhafte Alternative.“

Weitere Informationen zum Lauf finden sich unter leichtathletik-ellwangen.de. Noch bis einschließlich 21. März 2018 ist eine Voranmeldung über das Formular auf der Homepage oder per E-Mail an djk-ellwangen@web.de möglich. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.