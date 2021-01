Schnee, Dauerfrost, Regen: Jetzt folgt Achterbahnwetter auf der Ostalb

Zwar sollte das Wetter im Januar noch im Wintermodus stecken. Doch was nun in den kommenden Tagen folgt, ist eine regelrechte Achterbahnfahrt. Von Sonnenschein und milden Temperaturen zu Schneefällen gefolgt von Dauerfrost und Regen. Damit steigt am Ende auch die Hochwassergefahr im Ostalbkreis.

Nachdem es in der Nacht auf Samstag noch flächendeckend aber in moderaten Mengen geschneit hat, schmilzt der liegengebliebene Schnee über den Tag aufgrund leichter Plusgrade ein wenig vor sich hin. Das soll sich in der Nacht zu Sonntag und am Tag ändern, weiß Meteorologe und Wetterexperte Andy Neumaier.

„Es wird in mehreren Schüben schneien“, sagt Neumaier im Gespräch mit Schwäbische.de. Diese Wetterlage soll auf der Ostalb bis einschließlich Mittwoch herrschen. „Auf den Höhen, zum Beispiel dem Härtsfeld oder Albuch, kann das bis zu 30 Zentimeter Schnee bedeuten“, so der Meteorologe. Die Wettermodelle aber seien noch zu ungenau, um dies mit Gewissheit zu sagen. „Es ist möglich, dass am Sonntagvormittag bereits viel auf einmal kommt“, sagt er. Von fünf bis 30 Zentimeter sei alles möglich.

Wer sich aber an weißen Wiesen und Landschaften erfreuen kann, hat dazu die kommenden Tage Gelegenheit. „Was ab Sonntag fällt, bleibt zunächst liegen. Das taut allenfalls zart“, sagt der Wetterexperte voraus. Auf dem Härtsfeld beispielsweise rechnet er zudem bis Mittwoch mit Dauerfrost. Allerdings folge nun kein Dauer- eher ein Vier-Tage-Winter. Dann geht es erneut auf die Wetterachterbahn.

Es regnet immer wieder. Meteorologe Andy Neumaier

„Der Schalter wird in einem schleichenden Prozess umgelegt.“ Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen erneut in Richtung zehn Grad, womöglich sogar darüber, ansteigen. Aber nicht zu früh gefreut: „Es regnet immer wieder“, sagt Neumaier. Nass und windig. Dadurch steige in der Region die Hochwassergefahr. Laut Andy Neumaier bleibe das aber abzuwarten, denn die Niederschlagsmengen könnten jetzt noch nicht vorhergesagt werden. „Das muss man im Auge behalten.“ Ebenso wenig, ob mit den steigenden Temperaturen ein frühes Ende des Winters zu erwarten ist.

„Vielleicht versucht sich der Frühling schon durchzuboxen“, so die Antwort des Wetterexperten. Im Januar? Noch gibt es keine Prognose. Zunächst bleibe es eine Achterbahn zwischen Frühling und Winter, so der Meteorologe. Was er aber – Stand jetzt – sagen kann: Es war zu warm.

„Zwar war es bisher mehr Winter als in den Jahren zuvor. Von der Schneemenge auch erfreulich“, sagt Neumaier. Allerdings werden am Ende auch in dieser Saison die Temperaturen zu hoch gelegen haben. Allerdings, wie immer beim Wetter, heißt es abwarten. Denn der Winter ist aus meteorologischer Sicht noch nicht vorbei. „Es ist erst Halbzeit.“