Schnee: Bus kommt ins Rutschen

Wegen Gegenverkehrs hat ein 32-jähriger OImnibusfahrer seinen Linienbus am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Gefällstrecke Am Schimmelberg anhalten müssen. Wegen des starken Schneefalls geriet der Bus ins Rutschen, wobei er gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto fuhr und dieses im weiteren Verlauf vor sich herschob. Schließlich wurde das Auto von dem Bus über eine Verkehrsinsel gedrückt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.