Schnatterer spielt nicht in Heidenheim weiter

Daten und Zahlen des FCH Rekordspielers

Marc Schnatterer wechselte zur Saison 2008/2009 als damals 23-Jähriger von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC zum 1. FC Heidenheim in die viertklassige Regionalliga. Mit den Rot-Blau-Weißen stieg der gebürtige Heilbronner als Meister direkt im ersten Jahr in die 3. Liga auf (sieben Tore). Allein in den fünf Spielzeiten des FCH in der 3. Liga erzielte „Schnatti“ 57 eigene Treffer, gab 55 Torvorlagen und war als Kapitän in der Meistersaison 2013/14 maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt. In der 2. Bundesliga ließ der Mann mit der Rückennummer 7 bis dato in sieben Spielzeiten weitere 48 Tore und 64 Assists folgen, im DFB-Pokal kommt er auf zehn Treffer (sieben Vorlagen). Insgesamt lief Schnatterer für den FCH in knapp 13 Jahren Vereinszugehörigkeit, von der Regionalliga bis zur Bundesliga-Relegation, in bisher 449 Pflichtspielen auf (zwei in der Relegation, 216 in der 2. Bundesliga, 176 in der 3. Liga, 34 in der Regionalliga und 21 im DFB-Pokal). Der Offensivspieler erzielte dabei in Summe 122 Treffer und gab 126 Torvorlagen. Hinzu kommen weitere zahlreiche Einsätze und Tore im wfv-Pokal, den „Schnatti“ mit dem FCH von 2011 bis 2014 viermal in Folge gewinnen konnte. In der aktuellen Spielzeit kam der 35-Jährige in bisher 21 Pflichtspielen zum Einsatz (drei Torvorlagen).