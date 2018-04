Schnatterer fällt aus

Am vergangenen Samstag hat sich Marc Schnatterer, Kapitän des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim, im Auswärtsspiel bei Union Berlin am linken Oberschenkel und musste bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden. Eine Untersuchung an diesem Montag ergab nun, dass sich der 32-Jährige dabei einen Muskelfaserriss zuzog und deshalb vorerst ausfallen wird.

Die Partie des FCH am Sonntag gegen den SV Sandhausen (13.30 Uhr, Voith-Arena) wird der Rechtsfuß damit definitiv verpassen.

Bislang war Marc Schnatterer in allen 133 Zweitligaspielen des FCH zum Einsatz gekommen. In der aktuellen Spielzeit kommt der gebürtige Heilbronner in der 2. Liga auf 31 Partien, in denen er acht Treffer erzielte und insgesamt 14 Tore vorbereitete.