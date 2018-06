Schnäppchen, Antiquitäten Liebhaberstücke

Wenn Armin Abele zum Instrumentenflohmarkt lädt, kommt die ganze Region. Der Flohmarkt am Sonntag, 27. September, von 10 bis 14 Uhr in der Sängerhalle in Aalen-Wasseralfingen bietet allerlei Schnäppchen, Antiquitäten und Liebhaberstücke, vom Klavier über die Mundharmonika bis hin zum Albhorn. „Auch eine zwölfseitige Mandoline war schon dabei“, erinnert sich Armin Abele, der die Veranstaltung im dritten Jahr ausrichtet.

„Wenn wir die Türen aufmachen, ist es schlimmer als morgens bei Aldi“, sagt Abele, der das Musikgeschäft „Musika Abele“ in der Aalener Bahnhofsstraße führt. „Sobald wir aufgemacht haben, strömen die Leute schon die Treppe hoch.“ Zu erstehen sind neben einzelnen Instrumenten auch komplette Equipments oder Zubehör wie Kopfhörer, Transportkoffer und Lichteffekte. Vier Stunden hat der Instrumentenflohmarkt geöffnet. Am Ende seien erfahrungsgemäß von den mehr als 500 angebotenen Instrumenten etwa die Hälfte verkauft, so der 40-Jährige.

Jedes Instrument wird überprüft

Doch selbst danach können sie noch über Abele erworben werden: „Wir erfassen jedes Instrument EDV-technisch“, sagt der Veranstalter. „Wenn später ein Kunde zu uns kommt und etwas Spezielles braucht, schauen wir in unserer Datenbank nach, und manchmal findet ein Instrument dann doch noch einen neuen Besitzer.“

Zum ersten Mal richtete Abele den Flohmarkt vor zwei Jahren aus, weil er den 15. Geburtstag seines Ladens feierte. „Wir hatten verschiedene Aktionen geplant“, erinnert Abele. Der erste Flohmarkt fand pünktlich zum Schulanfang statt. „Das passte.“

Das ursprüngliche Ziel war es laut Abele, dass „Instrumente, die im Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage herumliegen, verwertet werden.“ Die Käufer wiedeurm hätten ganz unterschiedliche Motivationen: „Manche wollen Geld sparen, andere suchen nach etwas ganz Speziellem.“

Die Käufer hätten hier eine größere Sicherheit als bei einem herkömmlichen Flohmarkt, sagt Abele. „Wir schauen uns jedes Instrument an, checken die haupütsächlichen Funktionalitäten und das Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Abele.

Zusammen mit dem Eigentümer legten er und seine Mitarbeiter dann einen Preis fest, der sich aus Originalpreis, Alter und Zustand zusammensetzt. Der Eigentümer entscheidet, ob er einen Fixpreis verlangt oder ob sein Preis eine Verhandlungsbasis sein kann.

So wie Heinz Stuhr aus Mögglingen. Der „leidenschaftliche Musiker“, wie er sich selbst nennt, bringt am Donnerstagvormittag gleich drei Gitarrenkoffer mit, darin eine halbakkustische Gitarre, eine E-Gitarre und einen Bass. Zu Hause hat Stuhr noch sieben weitere Gitarren, deshalb will er sich nun von ein paar weiteren trennen. Die E-Gitarre von 1992 sei eine echte Rarität: „Eine kanadische Godin“, sagt Stuhr, „die werden gar nicht mehr gebaut“. Neu habe sie 1890 Mark gekostet.

Abele bekommt für jedes Instrument eine Aufstellungsgebühr von drei Euro und zusätzlich eine Provision von 15 Prozent für jede sverkaufte Instrument. „Wir machen das aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eher als Imagesache“, sagt Abele. Großflächiges Plakatieren – von Schwäbisch Gmünd bis Nördlingen, von Heidenheim bis Crailsheim – Anzeigen und die Instrumentenversicherungen, all das kostet Geld. „Wenn überhaupt, kommen wir dann bei Null raus“, sagt Abele.

Wer sein Instrument anbieten will, kann es noch bis Samstagfrüh bei Musika Abele, in der Bahnhofstraße 1 + 3 in Aalen abgeben.