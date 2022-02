Schmorbrand in Keller: Feuerwehr rückt aus.

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntag gegen 22.10 Uhr zu einem Brand in die Baltenstraße gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller des Hauses aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage zu einem Schmorbrand kam.

Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Rußablagerungen im gesamten Keller sowie teilweise im Treppenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Aalen, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten das Feuer und lüfteten das Haus, so dass die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.