Schminktipps in Kriegszeiten: „Goldzombies“

Im Anschluss an Schulvorstellungen bietet die Spiel-und Theaterwerkstatt Ostalb (Stoa) eine 45-minütige, interaktive Nachbereitung mit der Schauspielerin des Stücks an, um das Gesehene zu hinterfragen und Raum für gemeinsamen Austausch zu bieten. Infos: www.theater-stoa.de

„Goldzombies“ heißt das Stück der Autorin Marisa Wendt, das am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr bei der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (Stoa) im Theater auf der Aal (Bischof-Fischer-Straße 43a) Premiere feiert. Das Monolog- und Präventionsstück für Schülerinnen und Schüler von Klasse 6 bis Klasse 12 behandelt Themenbereiche wie Krieg, Identität, innere und äußere Wirkung und die Verarbeitung von Druck. Das Stück dauert etwa 75 Minunten. Aud der von Andrea Lingel gestalteten Bühne spielt Schauspielerin Lydia Zikeli unter der Regie von Ben Retetzki.

Zum Inhalt: In ihren Make-Up-Tutorials erzählt Lissi von Familie, Freunden und von Scott, ihrer heimlichen Liebe. Die 16-Jährige zeigt, wie man mit einfachen Mitteln ein schickes Abend-Make-Up zaubert oder sich durch Make-up in eine bessere Stimmung versetzt.

So manches aus ihrem Schminkkoffer ist ungewöhnlich, so kommen zum Beispiel Margarine, Asche und Muskatnuss zum Einsatz. Der Grund: Lissi lebt in einem Kriegsgebiet und hat keinen Zugang zu handelsüblichen Kosmetikprodukten. Da ist Improvisation gefragt.

Für ihre Videos heißt das außerdem, dass sie jederzeit unterbrochen werden können – durch einen Stromausfall oder einen Bombenalarm. Mitten im Krieg lässt sie nicht zu, dass ihrem Leben jede Schönheit und Würde genommen wird. Lissi will nicht tatenlos daneben stehen, während andere über ihr Leben und ihr Glück bestimmen. Mit jedem Lidstrich schafft sie sich einen Ort, an dem allein ihre Regeln gelten. Und dabei gelingt ihr mehr, als nur regelmäßig Schminktipps hochzuladen: Sie findet eine eigene Stimme, die vielleicht nicht jedem gefällt, aber die gehört werden will.

Die Bombenangriffe werden heftiger und es wird schwierig, überhaupt noch Videos zu drehen. Lissi bleibt online und zeigt, wie man Wunden im Gesicht überschminken kann. Manche Verletzungen lassen sich aber auch mit allem Goldglitzer der Welt nicht überdecken.