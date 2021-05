Schmiererei: Rommel wird als Nazi verunglimpft

„Rommel, du alter Nazi!“ steht seit Mittwochabend auf dem Gehweg vor einem Einfamilienhaus in der Erwin-Rommel-Straße. Unbekannte haben diesen Satz dort mit rosa Farbe aufgesprüht. Darüber hat sich eine Leserin geärgert und die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ verständigt, die dies am Donnerstagmorgen dem Aalener Polizeipräsidium mitteilten. Daraufhin verschickte die Pressestelle eine Mitteilung mit dem Aufruf, dass sich Zeugen melden sollen.

Über das Motiv der Täter kann nur spekuliert werden, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Holger Bienert. Ob mit der Besudelung des Gehwegs im Bereich der Einmündung der Erwin-Rommel-Straße zur Friedrich-Schwarz-Straße der verstorbene Erwin Rommel verunglimpft werden sollte, an den unweit des Tatorts eine von vier Stelen der Stadt erinnert, oder ob die Bewerbung von Catherine Rommel, der Enkelin des „Wüstenfuchses“, Ausschlag zu der Tat gegeben hat, sei unklar.

Nachdem die Polizei von den „Aalener Nachrichten“ darüber informiert worden ist, war am Donnerstagmittag eine Polizeistreife vor Ort. Überdies hat Holger Bienert den Sachverhalt an die Ellwanger Staatsanwaltschaft mit der Bitte um Prüfung auf eine mögliche strafrechtliche Relevanz weitergeleitet. Paragraf 185 des Strafgesetzbuchs, der eine Beleidigung zum Inhalt hat, scheide aus, da Erwin Rommel bereits tot ist. Eventuell komme Paragraf 189 des Strafgesetzbuchs in Betracht, der sich mit der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener befasst, sagt Bienert. Die Polizei hat in jedem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadt Aalen werde sich darum kümmern, dass die Schmiererei vom Bauhof beseitigt wird, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Die Kosten dafür trage die Stadt beziehungsweise die Steuerzahler.

Da der Verdacht nahe liegt, dass die Schmierereien unmittelbar mit der Kandidatur von Catherine Rommel in Verbindung stehen, die am Wochenende verlauten ließ, für das OB-Amt in Aalen zu kandidieren, und damit eine Konkurrenz zu dem SPD-Kandidaten Frederick Brütting bildet, haben die „Aalener Nachrichten“ bei der 56-Jährigen nachgefragt. „Ich beabsichtige nicht, in diesem Wahlkampf in die Auseinandersetzung um die Person Erwin Rommel einzusteigen. Es geht jetzt um das Amt der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters von Aalen. Darauf will ich mich voll und ganz konzentrieren.“

Ihr Großvater stand wegen seiner Nähe zu Hitler und seiner führenden Rolle in der Wehrmacht immer wieder in der Kritik. Auch in Aalen. In zahlreichen Diskussionen wurde 2019/2020 die Umbenennung der Erwin-Rommel-Straße im Hüttfeld thematisiert. In eine schaltete sich auch die Enkelin Catherine Rommel ein. Den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Erwin-Rommel-Straße künftig nach dem Sohn des Feldmarschalls, dem früheren Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, also dem Adoptivvater von Catherine Rommel, zu benennen, lehnte eine Gemeinderatsmehrheit in einer Sitzung im Februar 2020 ab.

Catherine Rommel findet es schade, dass ihr Name immer nur mit ihrem in Aalen aufgewachsenen Großvater in Verbindung gebracht wird, den sie nie kennen gelernt habe, und nicht mit ihrem Vater Manfred Rommel. Denn dieser habe sie geprägt. In seinem Sinne möchte sie auch als Oberbürgermeistern in Aalen für Dinge kämpfen, für die ihr Vater gekämpft habe und nennt unter anderem die Werte Toleranz und Liberalität. „Ich werde keine nationalsozialistischen Strukturen in Aalen dulden und auch keinen Populismus. Ich bin hier, um für Aalen eine gute und moderne Kommunalpolitik für die Bürger zu machen“, sagt Rommel.