Schmidt, Schiele und der angeschlagene Boxer

An diesem Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage 19 bis 23 der Zweitligasaison 2020/21 zeitgenau terminiert. Der 1. FC Heidenheim darf in diesem Zeitraum dreimal in der heimischen Voith-Arena antreten und muss zweimal auswärts ran.

Die zeitgenauen Terminierungen im Überblick:

19. Spieltag (Sonntag, 31. Januar 2021, um 13.30 Uhr): FC. St.Pauli (H)

20. Spieltag (Sonntag, 07. Februar 2021, um 13.30 Uhr): SC Paderborn (A)

21. Spieltag (Samstag, 13. Februar 2021, um 13 Uhr): FC Erzgebirge Aue (H)

22. Spieltag (Samstag, 20. Februar 2021, um 13 Uhr): VfL Osnabrück (A)

23. Spieltag (Sonntag, 28. Februar 2021, um 13.30 Uhr): Fortuna Düsseldorf (H)