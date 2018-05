Schmidt kommt nach Heidenheim

Zwei Spieltage liegen in der Saison noch vor dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Neben Robert Andrich (vom SV Wehen Wiesbaden) steht aber bereits der zweite Sommer-Neuzugang fest: Vom 1. FC Saarbrücken wird Patrick Schmidt an die Brenz wechseln. Der 24-jährige Stürmer, dessen Kontrakt beim Tabellenführer der Regionalliga Südwest zum Saisonende ausläuft, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 beim FCH.

„Wir haben die positive Entwicklung von Patrick Schmidt intensiv verfolgt. Insbesondere in dieser und der vergangenen Spielzeit hat er mit seiner Torgefährlichkeit bewiesen, dass er bereit dafür ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Wir freuen uns, dass sich Patrick, trotz anderer Möglichkeiten, für den FCH entschieden hat. Dass bei uns der große Sprung aus der Regionalliga in die 2. Liga möglich ist, haben in der Vergangenheit schon viele Spieler bewiesen“, so FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald über die Neuverpflichtung.

Der gebürtige Homburger kommt in seiner bisherigen Karriere auf 64 Treffer (aktuell 19, letzte Saison 22) in der Regionalliga Südwest. Dort lief Patrick Schmidt, neben Saarbrücken, auch für den FC Homburg auf - insgesamt 103 mal. Während seiner Jugendzeit war Schmidt in der U17 und U19 für den VfB Stuttgart auf Torejagd gegangen, ehe er in seinen ersten beiden Jahren im Seniorenbereich der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 angehörte.

Unterdessen ereilte den FCH erneutes Verletzungspech: Neben Kapitän Marc Schnatterer laboriert auch Mathias Wittek derzeit an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Der 29-jährige Innenverteidiger war deshalb beim 2:0-Heimsieg am Sonntag gegen den SV Sandhausen nicht im Kader gestanden. Zugezogen hatte er sich die Verletzung im Abschlusstraining am vergangenen Samstag.