Schmeckenbecher wortgewaltig

Erich Schmeckenbecher, einst bekannt als ein Teil von „Zupfgeigenhansel“, gibt am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr ein Konzert in der Stadthalle Aalen. Im Rahmen der Reihe „wortgewaltig“ widmet sich der streitbare Liedermacher aktuellen Themen – ganz in der Tradition Schubarts.

Der Liedermacher, Sänger, Komponist und Musiker versteht sich als Romantiker „Kapitalismus braucht Käufer! Kultur dagegen romantische Ideen“, sagt der „deutsche Bob Dylan“, der einst im Duo „Zupfgeigenhansel“ das deutsche Volkslied zum Pop erhob. Seine Lieder handeln von Menschlichkeit, Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit und intakter Umwelt. Schmeckenbecher ist kein Träumer, sondern einRealist, der sich nicht verbiegen lässt.