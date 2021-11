Schlosshexen unterzeichnen Charta der Vielfalt

Die Fachsenfelder Schlosshexen müssen ihren Faschingsauftakt im Schloss Fachsenfeld, der für den 13. November geplant war, absagen. Wie es mit dem Fasching in der kommenden Saison aussieht, stehe noch in den Sternen, teilt der Verein mit. Nichtsdestotrotz sind die Fachsenfelder Schlosshexen auch außerhalb der 5. Jahreszeit aktiv: Der Faschingsverein hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. „Mit der Unterzeichnung wollen wir als Verein ganz offen zeigen, dass wir alle Vereinsmitglieder_innen sowie die gesamte Gesellschaft wertschätzen - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft“, teilen die Schlosshexen mit. „In unserem Verein schaffen wir ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens und pflegen eine Vereinskultur die von Wertschätzung geprägt ist.Wir sind überzeugt davon, dass die gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt eine positive Auswirkung auf unser Vereinsleben und auf die ganze Gesellschaft in Deutschland haben wird.“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.