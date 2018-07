Schlipf gewinnt Rosensteinpokal

Beim Rosensteinpokal-Turnier U 12 in Heubach hat sich der Judoka Oliver Schlipf vom Postsportverein Aalen gegen elf Gegner durchgesetzt und sich den Titel erkämpft.

Oliver Schlipf erkämpfte sich in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm beim Rosensteinpokal-Turnier den ersten Platz. Dabei musste er sich in vier Kämpfen behaupten. Die ersten drei Kämpfe gewann er mit seiner Spezialtechnik, einem Seionage. Im Finale gegen den württembergischen Vizemeister 2018 gewann er knapp mit einem Wazari (halber Punkt). Oliver Schipf zeigte in seinen vier Kämpfen eine tolle Leistung und setzte sich gegen elf weitere Judoka durch.