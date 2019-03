Schlechter Start: Niederlage für Merlins

Am 24. Spieltag der Basketball Bundesliga-Saison hat für die HAKRO Merlins Crailsheim das Derby gegen Ulm auf dem Plan gestanden. Nach einem 20-Punkte-Rückstand im ersten Viertel kämpften sich die Merlins zurück und glichen zwischenzeitlich aus. Ulm drehte zum Ende der Partie wieder auf und gewann letztlich mit 99:87.

In einer schnellen Anfangsphase ergriffen die Hausherren die Initiative und gingen innerhalb von drei Minuten mit 12:5 in Front. Der Crailsheimer Head-Coach Tuomas Iisalo unterbrach den Lauf der Ulmer und zog schnell die erste Auszeit. Auch diese konnten die Merlins nicht nutzen um die Gastgeber zu stoppen. In der Offensive wollte kein Ball in die Reuse fallen und bei den Ulmern funktionierte jeder Spielzug. Das erste Viertel endete 27:9 für ratiopharm ulm. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts brachten DeWayne Russell und Frank Turner die Merlins durch mehrere Steals und schnelle Punkte zurück in das Spiel. Ulm-Coach Leibenath spürte den Aufwind der Crailsheimer und nahm eine Auszeit.

Rückstand nahezu aufgeholt

Die Iisalo-Mannschaft trat deutlich aggressiver auf. Es waren noch sechs Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen und plötzlich war der Vorsprung der Ulmer auf sieben Punkte geschmolzen.

Zur Halbzeit lautete das Zwischenergebnis 45:40 für Ulm. Die Gastgeber schienen beeindruckt vom Comeback der Crailsheimer. Die Merlins begannen die zweite Halbzeit so, wie sie die erste beendet hatten. Mit viel Kampf und guter Defense konnten die Zauberer nach drei Minuten zum 47:47 ausgleichen. Intensive Minuten mit Treffsicherheit auf beiden Seiten folgten. Ulm ging meist in Führung und Crailsheim konnte nachlegen. Innerhalb von einer Minute führten mehrere unkonzentrierte Szenen der Gäste zu einem 7:0-Run für Ulm. Die Merlins fanden nicht zur alten Stärke zurückfinden und es ging mit 71:63 in das letzte Viertel.

Die Hausherren kamen mit einem 4:0 aus der Viertelpause. Auf der Seite der Crailsheimer punkteten Russell und Ferner dreifach. Die Ulmer antworteten wiederum stets durch Reinhardt und Evans und zogen auf 13 Punkte davon. Frank Turner und Konrad Wysocki brachten die Merlins noch einmal auf acht Punkte heran, allerdings ließen die Ulmer keinen Run mehr zu. Die Begegnung endete somit mit 87:99 für Ulm.