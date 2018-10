Schlatäcker II ist erschlossen

In Halbhöhenlage, nur rund einen Kilometer von der Innenstadt entfernt, hat die Stadt Aalen das Baugebiet Schlatäcker II nun erschlossen. „Wir können damit eine weitere Baustelle abhaken. Wohnen, Arbeiten und Lebensqualität gehören zusammen. All das kann wie in diesem neuen Wohnquartier bestens verbunden werden“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler beim Vor-Ort-Termin.

21 Einzelhäuser, sieben Mehrfamilienhäuser sowie einige Doppelhaushälften schaffen auf den rund 30 Bauflächen mit 3,2 Hektar Platz für weitere 180 Bewohner – und das in der Kernstadt Aalens, die in den vergangenen vier Jahrzehnten rund 3000 Einwohner verloren hatte. „Deshalb ist eine langfristig angelegte Stadtentwicklung notwendig, die genügend Reserveflächen bereithält, wenn der Bevölkerungsdruck wie derzeit in Aalen zunimmt“, sagte das Stadtoberhaupt.

Baubürgermeister Wolfgang Steidle erinnerte daran, dass vor fast genau elf Jahren das Preisgericht zur Erschließung des Areals getagt hatte. „Das Quartier wird wie Schlatäcker I mit Quartiershöfen versehen sein. Ein Viertel der erschlossenen Fläche wird aus öffentlichen Grünflächen bestehen“, so Steidle. Die Bauplatzvergabe sei bis auf zwei Bauplätze für Einfamilienhäuser sowie zwei für Mehrfamilienhäuser abgeschlossen. Schlatäcker II sei auch deshalb qualitativ hochwertig, weil es verwoben mit dem gewachsenen Umfeld sei, betonte Steidle.

Rentschler sprach von einer guten Potenzialfläche, die Anfang der 1990er Jahre in den bis heute geltenden Flächennutzungsplan gelangt sei. „Wir müssen heute Pläne entwickeln, damit unsere Nachnachfolger handeln können, wenn der Siedlungsdruck hoch ist. Es macht Sinn, auch dort neue Gebiete zu entwickeln, wo die meiste Infrastruktur zu finden ist: in der Kernstadt“, sagte Rentschler.

Die Vorfinanzierungskosten lagen inklusive Grunderwerb und Planungskosten bei 3,46 Millionen Euro. „Das muss erst gestemmt werden, ist aber in Anbetracht des erhöhten Wohnraumbedarfs und des Trends zur Urbanität gut investiertes Geld“, sagte Rentschler. „Wenn Aalen nicht wie bei dem Gebiet Schlatäcker gehandelt hätte, würden die Mieten in Aalen stärker steigen.“ Er warb für das Ausweisen geeigneter Flächen im Flächennutzungsplan 2020/2050, der in Arbeit ist. „Dieses Werk ist für die weitere Entwicklung Aalens enorm wichtig“, sagte Rentschler.