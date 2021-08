Schlagerhits erklingen vom Rathausdach

Besucher des Aalener Weihnachtsmarktes kennen sie bereits: Stefanie C. ist Schlagersängerin und stand auch schon beim ZDF-Fernsehgarten mit der Axel-Schweiss-Band auf der Bühne. Am Mittwoch, 11. August, bringt sie mit aktuellen Hits und Klassikern aus den 80er-Jahren die Schlagerparty auf das Rathausdach.

Von 12 bis 13 Uhr verteilt die Sängerin gute Laune beim Beschallen des Aalener Wochenmarktes. „Ich brauch‘ Musik für meine Seele“, sagt Stefanie C. Gerade jetzt in dieser doch etwas anderen Zeit freue sie sich wahnsinnig über die Möglichkeit, in Aalen auftreten zu dürfen. Bei schlechtem Wetter wird der Auftritt auf den darauffolgenden Samstag, 14. August, verlegt.