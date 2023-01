Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Sonntag gegen 18.50 Uhr auf der Narrenparty in der Ulrich-Pfeifle-Halle im Anschluss an den Ostalb-Umzug gekommen. Streitauslöser soll laut Polizei eine beschädigte Jacke gewesen sein. Durch die Schlägerei musste ein 22-Jähriger leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden.