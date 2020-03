Schlägerei zwischen VfR- und FCH-Fans

Fans des VfR Aalen und des FC Heidenheim haben sich am Samstagabend gegen 21 Uhr vor einer Kneipe in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Aalen geprügelt. Zwei FCH-Fans wurden dabei leicht verletzt.

Die drei FCH-Fans waren gerade auf dem Heimweg vom Fußballspiel in Heidenheim und legten in der Kneipe einen Zwischenstopp ein. Kurz darauf betraten VfR-Fans das Lokal – es kam zu Streitigkeiten, die vor der Kneipe in einer Schlägerei endeten. Die eintreffenden Polizeistreifen fanden nur noch die alkoholisierten FCH-Fans vor. Von den VfR-Fans fehlte jede Spur. Zwei der drei FCH Fans erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.