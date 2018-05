Schlägerei im Zug: Zeugen gesucht

In einem Zug ist es am Donnerstag zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 44 Jahren gekommen. Die beiden waren in einem Regionalexpress, der Richtung Aalen fuhr, unterwegs. Kurz vor der Abfahrt des Zuges im Bahnhof Crailsheim sind die beiden in Streit geraten.

Im weiteren Verlauf schlug der 44-jährige mutmaßliche Täter dem 18-Jährigen offenbar mehrmals mit der Faust ins Gesicht, bevor er ihn zu Boden warf. Anschließend soll er noch mit dem Fuß auf ihn eingetreten haben. Der Zugbegleiter, welcher auf den Vorfall aufmerksam wurde, trennte die beiden Personen voneinander. Der mutmaßliche Täter war in Begleitung eines weiteren 18-Jährigen, welcher den Geschädigten zudem bespuckte. Beide Personen stiegen anschließend aus dem Zug und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 18-jährige Geschädigte, der die mutmaßlichen Täter offenbar kannte, fuhr mit dem Zug weiter nach Ellwangen und erstattete Anzeige bei der Landespolizei. Durch den Vorfall erlitt er eine blutige Nase sowie eine Schürfwunde an der Hand. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen. (an)