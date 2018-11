Schindlers Leben ganz ohne Kopfkino

Einfühlsam, berührend, unprätentiös, vielschichtig und unaufgeregt. So lässt sich die Inszenierung von Florian Battermanns „Oskar Schindlers Liste“ zusammenfassen, die die Konzertdirektion Hannover in Koproduktion mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz auf Einladung des Aalener Theaterrings am Dienstagabend auf die Bühne der Stadthalle gebracht hat. Das Stück hebt sich bewusst von Steven Spielbergs Hollywoodfilm ab.

Im vergangenen April wäre Schindler 110 Jahre alt geworden. Dies hat der Autor Florian Battermann zum Anlass genommen, Schindlers Leben und Wirken für die Bühne zu dramatisieren. Die Inszenierung übernahm Lajos Wenzel.

Geschichtsstunde der besonderen Art

Dem deutschen Unternehmer Schindler war es 1945 gelungen, über 1000 Juden aus Polen mit Tricks und Kniffs vor dem Vernichtungslagern der Nationalsozialisten zu retten. Als Dank überreichten die Überlebenden ihrem „Engel“ einen Ring mit dem Talmudspruch „Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt“. Mit der Übergabe dieses Rings endet auch der gut zweieinhalbstündige Geschichtsunterricht, der in Aalen zu sehen war.

Battermann orientiert sich an belegbaren historischen Fakten aus dem Leben des Oskar Schindler. Der Inhalt des Stücks ist, betrachtet man den zunehmenden Antisemitismus und die um sich greifende Fremdenfeindlichkeit, aktueller denn je.

Schon in der Stückeinführung wird klar: Die Macher orientieren sich nicht an Spielbergs Spielfilm – auch wenn der eine oder andere Zuschauer eventuelle Vergleiche nicht gänzlich aus dem Kopf zu verbannen vermag. Trotzdem: Die Zuschauer in der nicht ausverkauften Stadthalle mussten sich nicht auf ihr Kopfkino verlassen. Das Stück „Oskar Schindlers Liste“ von 2018 steht gegenüber „Schindlers Liste“ von 1993 eigenständig da.

Battermann erzählt die Geschichte anders – mit einem Kunstgriff: „1999 las ich im ,Spiegel’ einen Artikel über den zufälligen Fund eines Koffers von Oskar Schindler auf einem Hildesheimer Dachboden. Von diesem Tag an hat mich das Thema nicht mehr losgelassen“, schreibt Autor Battermann. Und so beginnt auch sein Stück: Das Ehepaar Staehr findet den Koffer mit Briefen, Papieren und Korrespondenzen, die fortan den Zuschauer zurückführen durch Oskar Schindlers Leben – eine Geschichtsstunde der besonderen Art.

Lebemann, Schwerenöter, Großkotz und „Judenfreund“

Das liegt natürlich auch am zwölfköpfigen Ensemble (das im Übrigen 28 Rollen zu stemmen hat), allen voran Stefan Bockelmann als Oskar Schindler. Bockelmanns Schindler ist ein Lebemann, ein Schwerenöter, ja fast schon ein Großkotz. Erst spät wird aus dem gewinnorientieren Unternehmer ein „Judenfreund“, eine Helfer, ein „Engel“ – wie es seine jüdische Mitarbeiter Itzhak Stern und Abraham Bankier beschreiben.

Und ganz besonders gefällt das Bühnenbild, entworfen von Tom Grasshof. Im Hintergrund leuchtet die Liste, doch zunächst sieht der Zuschauer nur den Dachboden, hier und da ein paar Stühle, Kisten – und natürlich der Koffer. Im Verlauf des Stücks werden die Wände zu so ziemlich allem, was im Stück notwendig ist: Ghettomauer, Offizierscasino, Fabrikhalle, Lagerleitung oder Bar. Beim Verschieben der Kulissen zwischen den Szenen dürfen die Darsteller kräftig mitanpacken. Und nicht nur deshalb gab’s vom Publikum lang anhaltenden Applaus.