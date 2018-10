Schillerschule für Würth-Preis nominiert

Die Schillerschule Aalen ist für den Würth-Bildungspreis nominiert. 16 Schüler haben sich mit der Projektgruppe „FairSCHool“ dafür beworben. Die Projektgruppe will die Themen Nachhaltigkeit und Fairtrade weiter in der Schillerschule verankern und ein kleines Netzwerk von Engagierten aufbauen, die in die Projektarbeiten eingebunden sind. Dafür stehen nun 6000 Euro Startkapital sowie eine professionelle Beratung bereit. Am 17. Oktober hat die Projektgruppe ihr Vorhaben im Weißen Saal im Neuen Schloss in Stuttgart präsentiert.