Schienenersatzverkehr zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen

Aufgrund von Unterführungsarbeiten zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen bis Donnerstag 30. September, 18 Uhr, entfallen sämtliche Zugverbindungen zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist eingerichtet. Dieser ist auf die in Schwäbisch Gmünd beziehungsweise Böbingen ankommenden Züge abgestimmt. Empfohlen wird jedoch, in den Ersatzfahrplänen nach den für die Fahrgäste passenden Anschlussverbindungen zu schauen. Am Sonntag 26. September, wird der Schienenersatzverkehr von Böbingen nach Aalen verlängert.

Im zweiten Abschnitt kommt es zu Teilausfällen sämtlicher Go-Ahead-Züge der Linien IRE 1 und RB 13 zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen vom 30. September bis 7. Oktober. Am Sonntag, 26. September, wird der Schienenersatzverkehr ebenfalls von Schwäbisch Gmünd nach Aalen stattfinden.