Krankheitsbedingt ist der Skiclub Aalen mit nur einer Starterin zu den Alex-Störrle-Gedächtnisrennen des SC Heidenheim angereist. Am Spieserlift in Unterjoch standen bei besten Bedingungen am Samstag ein Slalom und am Sonntag ein Riesenslalom auf dem Programm. In beiden Rennen belegte Karola Schiele in der Klasse Aktive / Masters den zweiten Platz. Nachdem sie mit ihren beiden Slalomläufen nicht ganz zufrieden war, freute sie sich um so mehr über ihre Leistung beim Riesenslalom. Hier konnte sie trotz mehrjähriger Trainings-und Wettkampfpause mit zwei souveränen Läufen gegen starke Konkurrentinnen bestehen.