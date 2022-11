Schiele und Rieger führen TSG zu Kantersieg

Auch gegen Teams im Tabellenkeller kann die TSG noch gewinnen. Nach zahlreichen Siegen gegen Spitzenteams und ebenso vielen „Patzern“ gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller, haben die Männer von Coach Patrick Faber und Co-Trainer Marc Ruppert einen klaren 5:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten SKV Rutesheim eingefahren.

Mit einem relativ kleinen Kader trat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im letzten Heimspiel des Jahres an. Jeton Avdyli fehlte ebenso wie Hannes Borst, Magnus Haas, Jonas Christlieb und Daniel Rembold. Wieder im Kader befand sich der vom Praktikum aus der Schweiz zurückgekehrte Samuel Schwarzer. Aus der A-Jugend war zum ersten Mal Luca Sigloch dabei.

Die Gäste gehen früh in Führung

Die Gäste erwischten einen absoluten Blitzstart und gingen früh durch ein Eigentor von David Weisensee in Führung. Der Rechtsverteidiger hatte einen Freistoß aus dem Halbfeld ins eigene Tor abgefälscht. Die TSG zeigte sich aber nicht geschockt und präsentierte die passende Reaktion. Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite stand das Geburtstagskind Benjamin Schiele goldrichtig und glich aus. Kaum sechs Minuten später war Oliver Rieger halblinks frei durch. Der Flügelspieler zögerte nicht und schob souverän zur TSG-Führung ein. Sowohl die Weststädter als auch Rutesheim waren bis zum Pausenpfiff aktiv und spielten sich jeweils gute Chancen heraus. Für Tore reichte es allerdings nicht.

Drei TSG-Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Sauerbachkicker früh zur Entscheidung. Der nun 31-jährige Benjamin Schiele traf nach einer Ecke völlig freistehend am ersten Pfosten zum 3:1 per Kopf. Von Rutesheim kam in dieser Phase wenig. Die Weilermer zeigten, wieso sie bisher zu den Topteams der Liga gehören. Nachdem zuvor noch einige Schüsse vom SKV-Keeper gehalten wurden oder das Ziel verfehlten, umspielte zunächst Nico Zahner den Torhüter und schob zum 4:1 ein. Kurz darauf hob Oliver Rieger seinen Fuß in eine Flanke von der rechten Seite und traf zum Endstand. In den letzten zwanzig Minuten hatte das junge Heimteam zwar noch Chancen, kam aber nicht zu weiteren Toren.

TSG belegt weiterhin Rang vier

Am Ende steht ein verdienter Heimsieg für die TSG. Vor dem letzten Spiel des Kalenderjahres steht die TSG weiterhin auf Platz vier in der Tabelle, den Vorsprung auf die Verfolger konnten die jungen Kicker ausbauen. Am kommenden Spieltag sollen weitere drei Punkte auf das Konto der Weilermer fließen, wenn es im Auswärtsspiel gegen die TSG Tübingen geht.