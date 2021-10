Schiele und Hummel auf dem Sprung nach Berlin

Vor Kurzem sind für acht Schwimmer der Aalener Sportallianz die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 2002 und jünger auf dem Programm gestanden. Dem Team um Trainer Peter Rothenstein gelang ein großer Erfolg.

Zum einen mussten für diese Meisterschaften harte Pflichtzeiten erfüllt werden, zum anderen wurde vom Württembergischen Schwimmverband beschlossen, dass nur Meldungen eingereichten werden sollen, die eine Perspektive für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin Ende Oktober haben könnten. In Berlin könnten Darija Schiele und Oliver Hummel dabei sein. Sechs Starts und sechsmal Gold, das war die Bilanz der jungen 17-jährigen Vanessa Dambacher. Zwei persönliche Bestzeiten kamen noch hinzu. Sie blieb in allen Rennen die Siegerin im Jahrgang 2003 und holte die Titel über 50 Meter (m), 100m, 200m Freistil und 50m Schmetterling (28,62sek) und 100m und über die Vielseitigkeitsstrecke 200m Lagen (in 2:33,19min).

Oliver Hummel war dreimal nicht zu schlagen und gewann alle Titel über die drei Schmetterlingsstrecken – 50m 26,84sek, 100m 1:01,14 Minuten(min) und 200m in 2:22697min. Mit acht Starts hatte er ein volles Programm und am Ende standen sieben persönliche Bestzeiten in seiner Bilanz. Nicht nur über Schmetterling stark unterwegs, auch über die Bruststrecken schwamm der 16-Jährige zu Silber und Bronze. 50m Brust in 32,85sek und 100m Brust in 1:13,93min. Über 100m Freistil hatte er 57,76sek geschwommen und zu guter Letzt hatte er einen Start über die Langdistanz 800m Freistil - 9:41,47min Platz acht in der offenen Wertung. Tom Gentner freute sich nach jedem Start über eine persönliche Bestzeit und schrammte über 200m Rücken am Bronzerang vorbei. Er steigerte sich um über sechs Sekunden auf gute 2:34,84min. Über 50m Rücken 33,74sek und über 100m Rücken 1:13,38min, erreichte er zweimal den fünften Rang erreicht. Über 50m Freistil schwamm er auf 29,88sek. Der Rückenschwimmer Ryan Newman holte sich zweimal Silber über 50m Rücken in 29,06sek und über 200m Rücken in 2:25,79min. Zudem blieb er über 100m Freistil (56,38sek) nur wenige Zehntel über seiner Bestzeit bleiben.

Einmal Silber und viermal Bronze war die Medaillenbilanz von Darija Schiele, zweimal am Podest vorbei und zwei Bestzeiten bei acht Starts kamen hinzu – Bestzeit über 100m Schmetterling 1:09,19min und die 200m Strecke in 2:50,91min. Aller Voraussicht nach ist die 16-jährige Schiele für die DJM in Berlin über 50m Rücken qualifiziert und auch über 50m Schmetterling kann sie noch hoffen. Eine Silbermedaille gab es auf der Mittelstrecke 400m Freistil für die 17-jährige Vivien Jocham. Mit langen und gleichmäßigen Zügen zog sie auf der 50m Bahn in Heidenheim durch das Becken und schlug nach 4:59,30min an. Des Weiteren freute sie sich über Bronze auf der kurzen Freistilstrecke 50m in 29,83sek. Noch zwei weitere Freistilstrecken schwamm sie, 100m Freistil in Bestzeit mit 1:04,99min und 800m Freistil in 10.20,74min, hier steigerte sie sich um über sieben Sekunden zum vorherigen Wettkampf.

Über eine Bronzemedaille freute sich Ana Perez-Kelke. Über die 400m Freistil schlug sie in 5:10,62min als Dritte an. Über die halbierte Freistilstrecke landete sie auf dem undankbaren vierten Platz. Platz sechs und sieben belegte sie in Württemberg im Jahrgang 2004 über 50m und 100m Freistil. „Bei ihr macht sich derzeit ein großer Trainingsrückstand im Vergleich zu den anderen bemerkbar“, kommentierte ihr Trainer die Leistungen.

Ihren zweiten Start für das ASA-Team absolvierte Johanna Gölder und hatte bei drei Starts drei persönlichen Rekorden vorzuweisen. Die Plätze fünf, sechs und sieben belegte sie in 50m, 100m Freistil mit 29,64sek und 1:06,19min und 50m schmetterte sie auf der Langbahn (50m) im Aquarena in einer Zeitverbesserung von 1,5 Sekunden auf 32,90 Sekunden.