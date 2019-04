Schiehlen: „Die Mentalität an den Tag legen“

Nach der ersten Saisonniederlage im Jahr 2019 am vergangenen Wochenende empfängt der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen an diesem Samstag (14 Uhr) den Tabellenletzten SV Breuningsweiler. Auf dem Papier eine klare Sache, doch in Essingen ist man weit davon entfernt, den kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

So hebt auch Patrick Schiehlen mahnend den Zeigefinger. „Wir müssen gegen Breuningsweiler wieder die Mentalität an den Tag legen wie in den ersten vier Spielen. Nur dann werden wir auch gegen diesen Gegner gewinnen, davon bin ich überzeugt“, sagt der Sportliche Leiter des TSV.

Die Niederlage in Sindelfingen dürfe die Essinger nun nicht aus der Bahn werfen, es hätten Kleinigkeiten gefehlt, die in den vorangegangenen Spielen noch zugunsten der Essinger gelaufen wären. „Wir wussten schon, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen würden, so ist der Fußball“, so Schiehlen weiter. Gegen das Schlusslicht nicht mit dabei sein werden Jonathan Sedlmayer (ist bei der Gehörlosen-Nationalmannschaft), Stergios Dodontsakis (Innenbanddehnung im Knie) und Marc Gallego (privat verhindert).

Schiehlens Erinnerungen

Schiehlen erinnert vor allem an das Hinspiel, das der TSV nur mit Ach und Krach 2:1 gewonnen hatte. Gallego und Maximilian Eiselt hatten ein frühes 0:1 noch drehen können. „Das war alles andere als leicht gegen den SVB und das sollte uns Warnung genug sein“, so Schiehlen. Er rechne mit einem defensiv eingestellten Gegner, „der sein Heil in den Kontern sucht – und diese gilt es für uns zu unterbinden.“

Bei allem Respekt vor dem Gegner wolle man natürlich vor allem seine Heimspiele erfolgreich gestalten, das sei die oberste Prämisse, so Schiehlen.