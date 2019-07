Schießen: Deutliche Klatsche für Aalen

Aalen (an) - Eine klare Niederlage hat der Schützenkreis Aalen im fünften Kreisvergleich mit dem Schützenkreis Crailsheim hinnehmen müssen. Der großer Teil der Top-Schützen des Kreises war verhindert, deswegen war die Zusammenstellung der Mannschaft durch Jugendleiter Stefan Weber und Sportleiter Franz Möndel eine schwierige Angelegenheit.

Trotz der vielen Absagen gelang es aber, eine vollständige Mannschaft an den Stand zu bringen. Jeweils fünf Schützen der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse waren aus dem Nachwuchsbereich zu stellen, dazu fünf Luftgewehrschützen, fünf KK 3-Stellungsschützen, fünf Lupi-Schützen und fünf Schützen mit der Großkaliberpistole.

Niederlage in der Schülerklasse

In der Schülerklasse unterlag der Nachwuchs aus Aalen mit 599:698 Ringen, Pia Drmola (191 Ringe, Tagesbestleistung), Hannah Rulfes (182 Ringe), Dimitry Stricker (121 Ringe) und Marco Krüger (105 Ringe) waren am Start und kämpften um jeden Ring. Christoph Weiß musste wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen.

In der Jugendklasse waren ebenfalls die Schützen aus Crailsheim stärker und siegten mit 1442 zu 1277 Ringen. Lukas Butz war mit 348 Ringen bester Aalener Schütze, Jason Kieninger (341), Rufus Sandhöfner (311), Jonas Wittek (277) und Anna Stricker (272) waren ebenfalls im Einsatz und zeigten ordentliche Leistungen. Die Juniorenklasse ging mit 1476:1458 Ringen an den SK Aalen, Philip Hammer war mit sehr guten 386 Ringen bester Junior, gefolgt von Judith Winter (381), Franziska Thorwart (356) und Felix Wiedmann (353).

Ganz eng war es bei den Aktiven mit dem Luftgewehr, hier konnte sich Aalen mit drei Ringen Vorsprung (1526:1523) behaupten. Tobias Bäuerle schoss mit 391 Ringen Tagesbestleistung, Tanja Wiedmann (382), Markus Müller (377), Simon Nagel (376) und Michael Köppel (370) trugen mit ihren Leistungen zum guten Ergebnis bei. Den klarsten Sieg gab es für die Aalener mit der Luftpistole (1466:1409). Hier stellten die Aalener mit Günter Roth (372) auch den Tagesbesten Schützen. Auch Martin Merz (371), Michael Weckert (363), Paul Roth (360) und Thomas Singvogel (355) schossen gute Resultate.

Die Wertung KK 3x10 wiederum ging an die Schützen aus Crailsheim (1082:1068). Patrick Pfisterer war mit 276 Ringen bester Schütze auf der Aalener Seite. Die Schützen des SK Aalen mit Großkaliberpistole/revolver zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten sich mit 1494:1475 durchsetzen. Bester Aalener Schütze war Andreas Stock mit 377 Ringen. Insgesamt konnten die Aalen Schützen vier von sieben Wertungen für sich verbuchen, in der Gesamtabrechnung nach Ringen aber setzte sich Crailsheim klar mit 9087:8906 durch. Der Wanderpokal wird somit ein Jahr ein Schützenhaus in Crailsheim zieren.