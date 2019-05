Schießen: Buch verteidigt Bezirkspokal

Beim Bezirkspokal in Göggingen gewannen der SV Buch im Luftgewehr und die SGes Göppingen in der Luftpistole das Pokalschießen. In der Luftpistole traten in diesem Jahr nur der SV Brainkofen (Schützenkreis Schwäbisch Gmünd) und die SGes Göppingen (Schützenkreis Hohenstaufen) an. Hier wurden zwei Wettkämpfe ausgetragen, in denen die SGes Göppingen jeweils als klarer Sieger hervorging. Im ersten Wettkampf gewann Göppingen mit 5:0, im zweiten Wettkampf mit 4:1.

Im Luftgewehr dagegen konnte Bezirkssportleiter Franz Möndel je einen Vertreter aus allen vier Schützenkreisen begrüßen. Im Halbfinale traf zunächst der SV Wiesensteig auf den SSV Ochsenberg. Wiesensteig gewann diesen Wettkampf mit 3:2. Anita Mangold (384:361 Ringe), Tom Unger (381:373 Ringe) und Michael Wörz (378:372 Ringe) gewannen dabei die Punkte für Wiesensteig. Das beste Einzelergebnis wurde aber auf Seiten von Ochsenberg erzielt: Nadine Elser kam auf starke 390 Ringe und gewann ihr Duell ebenso wie ihr Mannschaftskamerad Simon Dietz (371:357 Ringe).

Das zweite Halbfinale konnte dann der SV Buch mit 4:1 gegen den SV Göggingen für sich entscheiden. Tobias Bäuerle (384:378 Ringe gegen Domenik Maier), Lea Drmola (383:379 Ringe gegen Rene Reupke), Lisa Schmid (377:370 Ringe gegen Patrick Messner) und Markus Köppel (377:372 Ringe gegen Simone Messner-Barth) holten die Punkte für Buch. Tina Madronitsch musste sich mit 376:381 Ringen gegen Elmar Klotzbücher geschlagen geben.

Im kleinen Finale um Platz 3 konnte sich Göggingen dann deutlich steigern, gleich 4 Schützen erzielten über 380 Ringe. Damit gewann Göggingen mit 4:1 gegen den SSV Ochsenberg. Im Finale traf der SV Buch auf den SV Wiesensteig. Tina Madronitsch blieb mit 375:386 Ringen gegen Tom Unger chancenlos und musste ihren Punkt abgeben. Markus Köppel und Lisa Schmid hatten mit Dennis Peschke und Thomas Schmid leichtere Gegner und konnten sich deutlich mit 384:352 Ringen beziehungsweise 377:359 Ringen durchsetzen. Tobias Bäuerle bekam es mit Anita Mangold zu tun, beide hatten im ersten Wettkampf 384 Ringe erzielt.

Nun zeigte Bäuerle aber sein Können, begann konzentriert mit 2x99 Ringen und hatte bereits nach der ersten Wettkampfhälfte einen deutlichen Vorsprung. Diesen konnte er mit einer 100er-Serie zum Abschluss noch deutlich ausbauen und gewann mit 394:379 Ringen. Lea Drmola hatte mit Michael Wörz ebenfalls einen starken Gegner. Die junge Bucher Schützin setzte ihren Gegner mit einem hohen Tempo und konstant guten Serien unter Druck und holte mit 383:379 Ringen einen weiteren Punkt für Buch. Der SV Buch gewann mit 4:1 und konnte den Bezirkspokal damit bereits das dritte Jahr in Folge erringen.