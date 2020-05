Scherzkekse wirbeln Ortsschilder bunt durcheinander

Scherzkekse haben in der Maiennacht im südlichen Landkreis Heidenheim eine ganze Reihe von Ortsschildern aus- und umgetauscht. Dieser aufwändige Maienscherz sorgte für noch größeren Aufwand bei den Kommunen. Unter anderem wirbelten die Scherzbolde die Ortsschilder der Gemeinden Sontheim samt Teilorte, Sachsenhausen, Hermaringen, Bolheim, Dettingen und Heuchlingen bunt durcheinander. „Neben einer Strafanzeige erwarten den oder die Täter vermutlich auch noch Schadensersatzforderungen der betroffenen Gemeinden für die Rückführung und Neuanbringung der Ortsschilder an ihren ursprünglichen Standorten“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.