Am Freitagabend um kurz nach 21 Uhr ist die Scheibe der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Tiersteinschule im Hölderlinweg in Oberkochen eingeworfen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um jugendliche Täter handele. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr musste zur Absicherung der Wohnung alarmiert werden.