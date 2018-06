Schaupp fährt aufs Podest

Jüngst hat in Plüderhausen der „5. Hohberg Bikemarathon“ stattgefunden. Der Oberkochener Steffen Schaupp (Team Qloom) entschied sich für den Start auf der Mitteldistanz, bei der zwei Runden mit jeweils 22 Kilometern und 550 Höhenmetern zu bewältigen waren.

Bereits am ersten Anstieg sorgte Vincent Günther (Team Zwillingscraft) für ein derart hohes Tempo, dass neben Schaupp nur mehr drei weitere Fahrer in der Spitzengruppe übrig blieben. Diese Gruppe hatte bis zum längsten Anstieg der Rennrunde Bestand, dort setzte sich Schaupp zusammen mit zwei Konkurrenten weiter ab. Im Verlauf der ersten Runde baute das Trio den Abstand auf die ersten Verfolger weiter aus und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die zweite und entscheidende Rennrunde. Das Trio war auch am Ende des längsten Anstiegs noch zusammen, in der darauffolgenden Flachpassage konnte Schaupp allerdings die Hinterräder seiner beiden Mitstreiter nicht mehr halten und ließ diese ziehen. Der Vorsprung auf die nächsten Verfolger war mittlerweile aber so groß, dass Schaupp die letzten Kilometer nicht mehr mit letztem Risiko fahren musste und so zufrieden auf Gesamtrang drei ins Ziel kam.