Schaulaufen für die Weltmeisterschaft

In Neuler schlägt noch bis zu diesem Sonntag das Herz der hiesigen Islandpferdeszene. Hier wird auf der Vereinsanlage des IPV Sleipnir nämlich die Deutsche Meisterschaft 2019 ausgetragen. Besondere Spannung kommt den diesjährigen Titelkämpfen angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft zu, denn an diesem Wochenende kürt der deutsche Islandpferdeverband seine Equipe für genau diese WM, die dann Anfang August in Berlin stattfinden wird.

Den ersten Wettbewerb erlebten Publikum und internationale Jury bereits am Mittwoch mit dem sogenannten Viergangpreis - einer Disziplin, in der Takt, Form und präzise reiterliche Ausführung von Trab, Schritt, Galopp und der islandpferdetypischen Spezialgangart Tölt abgefragt wird. In Führung lag nach ihrer starken Darbietung auf der Ovalbahn von Neuler Vanessa Reisinger aus Unterbronnen mit Spuni vom Pfaffenbuck II – wenige Hundertstel vor den amtierenden Deutschen Meistern, Lisa Drath und Kjalar frá Strandarhjáleigu, die aus der Nähe von Nürnberg in den Ostalbkreis gereist sind.

Deutsche Nationalhymne bereits am ersten Tag

Schon am Mittwochabend erklang zum ersten Mal die Deutsche Nationalhymne – und zwar für Melanie Müller und Ópal fra Teland, die ersten neuen Titelträger dieser Deutschen Islandpferde-Meisterschaft. Das Duo aus Berlar nahe Winterberg, dem bekannten Sauerländer Wintersport-Paradies, gewann nämlich die sogenannte Passprüfung und damit eine der vier Renn-Disziplinen, die über die Turnier-Tage bis Sonntag auf einer 300 Meter langen Geraden ausgetragen werden. Hier geht einzig in der fünften Gangart der Islandpferde, dem Rennpass, um reiterliches Geschick in Verbindung mit der Jagd auf die Bestzeit.

Donnerstag im Zeichen des Fünfgangs

Der Donnerstag stand anschließend – diesmal wieder auf dem ovalförmigen 250-Meter-Rundkurs – im Zeichen des Fünfgangs.

Diese Prüfung wird neben Tölt, Trab, Schritt und Galopp um die fünfte Gangart, den Rennpass, ergänzt. Die Weltmeisterin von 2017, Frauke Schenzel, führte in diesem Wettbewerb auf ihrer schwarzen Perle, dem Hengst Gustur vom Kronshof, vor dem isländischen Reiter Sigurður Rúnar Pálsson mit Frami vom Hrafnsholt und vor Lisa Drath auf deren Nachwuchs-As Byr frá Strandarhjáleigu. Dieser bestreitet seine erste Turniersaison und steht nun nach harmonischer und dennoch ausgesprochen energischer Leistung bereits im Finale der Deutschen Meisterschaft. Titel Nummer zwei wurde am Donnerstagabend vergeben - diesmal im Dressurviereck. Bei den eigens für diese Deutsche Meisterschaft choreographierten Kür-Darbietungen zeigte Katrin Reinert aus dem Saarland die beste Leistung. Sie verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr damit auch in Neuler ganz erfolgreich und erntete vom Publikum reichlich Applaus für die wunderschöne Präsentation mit Ás von Kirschgartshausen.

Kurz zuvor hatten der Vereins-Vorsitzende Theodor Kollmannthaler und eine Riege gutgelaunter Ehrengäste wie auch des Vorsitzenden des deutschen Islandpferdeverbandes IPZV, Ulrich Döing, die Meisterschaft inmitten der vollzählig erschienenen Reiterschar, mit Hilfe von Kinder-Schulchor und Bläser-Ensemble aus der Gemeinde und vor großer Publikums-Kulisse eröffnet.

Um Punkte, Pokale und die heißbegehrten WM-Fahrkarten reiten die Teilnehmer dieses hochkarätig besetzten Turniers in Neuler noch bis Sonntag.