Scharfe Diskussion um DLRG-Vereinsheim

Bei der Hauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Aalen, hat das Dauerthema DLRG-Vereinsheim auf dem Hirschbachgelände, wo das Kombibad entstehen soll, Anlass für eine scharfe Diskussion gegeben.

Der Wettbewerb für das Kombibad sei abgeschlossen und die Entwürfe der Preisträger zeigten interessante Konzepte auf. Aber, so die Frage bei der DLRG, sei hier noch Platz für ein Vereinsheim oder könnten die bestehenden Gebäude integriert werden? Die Sorge bleibt.

Konkrete Gespräche mit der Stadt wünschen sich die Mitglieder der Ortsgruppe Aalen. Auch Nikolai Hübner, Vorsitzender des Bezirks DLRG Ostalb, sicherte unter anderem Unterstützung vom Landesverband zu.

Ein weiteres großes Thema beschäftigt nicht nur den Landesverband, sondern kommt von ganz oben. Der Bundesverband der DLRG hat die Petition „Rettet die Bäder“ ins Leben gerufen. Immer mehr Bäder schließen oder weichen Spaßbädern, die einen wirtschaftlichen Gedanken tragen.

Damit laufe man Gefahr, dass Wasserzeiten zum Schwimmenlernen gestrichen werden. An der Petition kann man online teilnehmen unter www.rettet-die-baeder.de. Hübner berichtete auch von der geplanten Wachverlegung am Bucher Stausee, die in Containerform direkt am Badestrand entstehen soll. Der Vorsitzende Hans-Jürgen Haas berichtete der Versammlung über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Aalener Ortsgruppe im vergangenen Jahr. Der Technische Leiter Christian Haas stellte den brandneuen Notfallrucksack vor, der ein lang gehegter Wunsch der Ortsgruppe war.

Ermöglicht haben die Spenden der 90-Jahr-Feier die neue Anschaffung. Abschließend kam noch der Jahreseinsatz mit den geleisteten Wachstunden im Freibad Hirschbach sowie an der Wachstation Stausee Rainau-Buch zur Sprache. Dazu kamen die 76 Abnahmen der verschiedenen Schwimmabzeichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die im letzten Jahr nicht nur im Freibad Hirschbach, sondern auch im Freibad Unterrombach erfolgten. Die Ortsgruppe Aalen schickte wieder einige Anwärter in die Ausbildung im Bereich Sanitätsausbildung und zur Fachausbildung Wasser-Rettungsdienst, der einen Teil des Katastrophenschutzes in Baden-Württemberg bildet.

Auch die Ehrung der neun Jubilare hatte wieder einen festen Platz in der Hauptversammlung, geehrt wurden drei Mitglieder für zehn, ein Mitglied für 40, vier Mitglieder für 50 und ein Mitglied für 60 Jahre DLRG-Zugehörigkeit.

Neben der Vereinspflege liegt der Schwerpunkt im Training, das immer montags um 20 Uhr im Aalener Hallenbad stattfindet, in den Bereichen Rettungsschwimmtraining, freies Schwimmtraining oder Seniorenschwimmen.