Schaeble findet das Leichte im Schweren

Bis zum 24. Februar sind in der Aalener Rathausgalerie Arbeiten des Bildhauers Joseph A. Schaeble aus Nordhausen zu sehen. Am Mittwochabend wurde die Werkschau vor über 100 Besuchern eröffnet.

Nein, Steine erweichen, das kann auch der aus dem Unterschneidheimer Teilort Nordhausen stammende und dort wohnende Bildhauer Joseph A. Schaeble nicht. Aber er ist nah dran. Schaebles Skulpturen „finden das Leichte im Schweren“, wie es Kulturamtsmitarbeiterin Natascha Euteneier bei der Werkeinführung formulierte. In der Tat, was Schaeble aus den Steinen macht, die er im Ries, aber auch an vielen anderen Orten der Welt entdeckt und sammelt, das hat etwas Kontemplatives, Leichtes, Anregendes. Dabei ist seine künstlerische Sprache breit aufgestellt. Filigranes findet sich genauso wie Wuchtiges. Zu Einsatz kommen die unterschiedlichsten Steine: Sandstein, Kalktuff, Carrara-Marmor, Schiefer oder Granit.

Material findet Schaeble direkt vor der Haustür

Aus Marmor hat er zum Beispiel eine hoch aufragende „Nadela“ geformt, schlicht „Gefäß“ nennt er hingegen eine Arbeit aus Kalktuff aus dem Ries, also quasi direkt vor der Haustür seines von ihm selbst gern „Klause“ genannten Ateliers in Nordhausen gefunden.

Für die eng an eng sitzenden Vernissagebesucher hatte Euteneier Schaebles Arbeiten unter dem Begriff STEIN – Stille, Tiefgang, Einfachheit, Intuition Natur – zusammengefasst. Schaeble habe die Gabe, „das, was da sprechen will, hören zu lassen“, sagte Euteneier, die Stille der Landschaft etwa, die Besonderheiten des Materials, alles, was im Stein verborgen liegt.

Davon – und auch von der großen Resonanz der „Fans der guten Kunst und Kultur“ – war auch Bürgermeister Wolfgang Steidle bei der Begrüßung beeindruckt. Er bemühte den Architekten Mies van der Rohe, für den Architektur dort beginnt, wo zwei Ziegelsteine aufeinandertreffen. Analog dazu beginnt Schaebles Werk da, wo Steine auf den Künstler treffen.

Steidle nutzte die Gelegenheit, um gleich auf die nächste Ausstellung in der Rathausgalerie hinzuweisen. Ab dem 21. März sind Papierarbeiten von Hannelore Weitbrecht zu sehen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte der junge Akkordeonist Felix Kogel, dessen verträumte Harmonien und Melodien durchaus an die Atmosphäre im winterlichen Ries erinnern ließen. Kurz und knapp war schließlich die Dankesrede des Künstlers selbst: „Ich freu’ mich riesig“, sagte er schmunzelnd, „I heb’ fast ab.“ Was angesichts seiner leichten, beinahe schwebenden Steinskulpturen gar nicht überraschen würde.