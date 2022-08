Schaden am Sprinter – aber wo war der Unfall?

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 37-Jähriger am Dienstag zwischen 11 und 18 Uhr an einer bislang unbekannten Unfallstelle verursacht hat. Der Mann, der mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war, stellte die Beschädigungen in rund 2,20 Meter Höhe erst am Abend fest. Im genannten Zeitraum war er im Bereich Aalen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge bemerkte er nicht, dass er mit seinem Fahrzeug irgendwo hängengeblieben ist. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.