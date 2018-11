Rainau-Dalkingen (an) - Während sich am vergangenen Samstag in London Magnus Carlsen und Fabiano Caruana zur elften Partie ihres Weltmeisterschaftskampfes getroffen haben, strömten junge und jüngste Schachspieler in die Sporthalle in Rainau-Dalkingen, um die Kreismeisterschaften der Schachjugend auszuspielen.

48 Jugendliche und Kinder traten in unterschiedlichen Altersklassen an und kämpften um den Kreismeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Bezirksmeisterschaften. Für die Kinder, die in der U 8 starteten, war das Turnier sogar gleichzeitig auch die Bezirksmeisterschaft. Es war also offen für Kinder aus den Schachkreisen Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd. Dies bedeutete auch, dass man sich gleich für die Württembergische Meisterschaft qualifizieren konnte.

Geleitet wurde das Turnier souverän von Kreisjugendleiter Rainer Geißinger, der sich erfreut über die beachtliche Teilnehmerzahl zeigte. Er behielt bei sieben Altersklassen (bei der U 14 spielten die Mädchen und Jungs getrennt) jederzeit den Überblick und hatte am Ende Urkunden für alle Teilnehmer und auch gleich die Einladungen für die Qualifizierten parat, die bei den höheren Turnieren starten dürfen. Die Meisterschaften wurden dieses Jahr vom Schachclub Rainau organisiert, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rainau in der Mehrzweckhalle in Dalkingen einen optimalen Austragungsort zur Verfügung hatte.

Remispartien Mangelware

Bürgermeister Christoph Konle kam persönlich vorbei, hieß die Teilnehmer, Trainer und Betreuer willkommen und eröffnete offiziell die Meisterschaften mit dem ersten Zug, wie es bei bedeutenden Turnieren Tradition ist. Anders als im Weltmeisterschaftsduell waren Remispartien Mangelware, die Bedenkzeiten waren geringer, es wurde oft hart gekämpft und den Kindern und Jugendlichen einiges an Kondition abverlangt. Der Schachclub Rainau stellte mit sieben Kindern die meisten Teilnehmern und auch mit dem 5-jährigen Paul Mundus den jüngsten Spieler. Der zeigte eine erstaunliche Leistung, wurde Kreismeister und Vize-Bezirksmeister in der U 8 hinter Johannes Lillich aus Schwäbisch Gmünd, was ihm möglicherweise die Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft bescherte. Bei den Ältesten, der U 18 siegte Ewald Jackel vom Schachclub Bopfingen. Gleich zweimal gab es das Kuriosum, dass sich drei Spieler den Titel teilten, nämlich bei der U 14w Taissia Buryak und die Schwestern Christina und Angelina Ponomarev (alle SV Aalen) sowie in der U 12 Alexander Trieschmann, Michael Papadopoulos (beide SV Aalen) und Walter Marsall (SV Oberkochen). Die weiteren Sieger: U 16 Enea Taurozza (SV Oberkochen), U 14 Egor Kolmykov (SV Oberkochen), U 10 Elias Eiberger (Königsspringer Stödtlen). Die jeweils vier Erstplatzierten qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaften.