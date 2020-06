Schüsse und Hilfeschreie gehört - Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Verwaltung will einen einstimmigen Beschluss des Stadtrats kippen. Dass Lindau 50 Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingslagern aufnimmt, sei nicht machbar. Das entspricht einem Antrag der AfD.

Hauptamtsleiter Thomas Nuber begründet in der Sitzungsvorlage für den Stadtrat an diesem Mittwoch auf zwei Seiten, warum der Beschluss zur Aufnahme von 50 Minderjährigen, die ohne Eltern im Flüchtlingslager in Moria hausen, nicht umsetzbar sei.