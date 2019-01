Schülerin versprüht Pfefferspray – Mehrere Mitschüler verletzt

Der Schritt des Landrats heizt die Debatte um den Winterdienst in Lindau weiter an. Denn auch Stadträte sind nicht zufrieden. Dabei gibt es sowohl Kritik an der Organisation des Winterdienstes als auch Verständnis für die besondere Lage in Lindau.

Bürgermeister Karl Schober (CSU) berichtet am Mittwochmorgen von unzähligen Anrufen betroffener Bürger, die in Nebenstraßen wohnen: „Mein Anrufbeantworter ist voll von Straßen, die auch jetzt noch nicht geräumt sind.