Schüleraustausch am THG

Seit dem Schuljahr 2013/14 haben die Schüler des THG bereits die Möglichkeit, ab der 8. Klasse Spanisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Auf Initiative der Spanischfachschaft des THG wurde nun ein Schüleraustauch mit der Sprachschule Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara an der Schule etabliert. Anfang Juli weilten erstmals zehn Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerin Christina Bueno San José aus Guadalajara, einer Stadt in der Nähe von Madrid, für eine Woche in Aalen.

Die spanischen Schüler waren während ihres Aufenthalts in den Familien der deutschen Schüler untergebracht. Neben der Teilnahme am Unterricht erwartete die Besucher aus Spanien ein vielfältiges Programm. Zu diesem gehörten Ausflüge in die nähere Umgebung, aber auch nach Rothenburg ob der Tauber und München. Trotz der unterschiedlichen Sprachniveaus führte die heitere und ausgelassene Stimmung zu einem intensiven interkulturellen Austausch. Der Gegenbesuch der THG-Schüler ist für das kommende Schuljahr bereits eingeplant. Neben den bereits existierenden Austauschprogrammen mit Indien und einer Schule im französischen Saint Lô bietet sich den Schülern des THG somit ein zusätzliches Angebot zur Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse.