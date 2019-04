Schüler starten mit Deutsch ins Abitur

Die erste Hürde ist geschafft. Fünf Stunden lang schwitzten die 211 Abiturienten der Gymnasien der Stadt Aalen am Dienstag über der Deutschprüfung. Auch die 92 Schülerinnen und Schüler am Schubart-Gymnasium (unser Foto) schrieben sich in der Aula der Schule sowie in zwei weiteren Klassenräumen die Finger wund. Da die Prüfungsaufgaben erstmals per USB-Stick versandt wurden und selbst ausgedruckt werden mussten, startete die Prüfung anders als in den Vorjahren nicht um 8 Uhr, sondern erst um 9 Uhr, sagt Susanne Dittmann, Schulleiterin des Schubart-Gymnasiums. Zur Auswahl standen der Vergleich der Lektüre „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse mit dem Werk „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe, ein Vergleich der Gedichte „Sommersonate“ von Georg Trakl und „Sommerfrische“ von Joachim Ringelnatz, ein Essay zum Thema Satire und eine Erörterung zum Thema „Kriminalität im Internet“.